Челябинск, , 07:29 — REGNUM В торговых комплексах Челябинска прививки от COVID-19 смогли поставить ещё 365 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Вакцинация проходила в двух ТРК. По данным минздрава, в течение всего дня посетители торговых точек были активны.

«Практика массового вакцинирования в торговых центрах от COVID-19 продолжится», — отмечаю в структуре. Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане могли привиться лишь в одном ТРК. И там на прививку пришли почти 200 человек.