Абакан, , 07:27 — REGNUM По состоянию на 29 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 826 человек, в том числе за прошедшие сутки в республике подтверждено 17 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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За сутки в Хакасии после COVID-19 выздоровели два человека, за всё время — 21 055 (96,4% от числа заразившихся).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Хакасии выявили 19 носителей коронавируса, выздоровели также два человека.

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