Москва, , 07:52 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) приступил к приему заявок на новый конкурс технологичных проектов Impact Challenge. Об этом 29 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В мероприятии смогут принять участие бизнес-проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. На конкурс приглашаются компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются медицинскими разработками, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления.

Заявки от участников будут приниматься до 23 апреля на сайте МИК. После этого будут отобраны 20 команд, которые смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.

«Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса — поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном, этапе», — заявила Сергунина.