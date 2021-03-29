Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:23 — REGNUM В исправительной колонии №47 Свердловской области произошёл бунт. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, несколько заключённых нанесли себе увечья. Также они пожаловались на активистов, сотрудничающих с администрацией, и на угрозы изнасилованием.

В пресс-службе ФСИН России по Свердловской области опровергают информацию о бунте. Несколько человек действительно нанесли себе незначительные увечья. Им оказали медицинскую помощь. Обстановка в колонии оценивается как контролируемая. По факту произошедшего идёт проверка.

Отметим, ИК-47 является колонией строгого режима и находится в районе Каменска-Уральского.