Якутск, , 07:25 — REGNUM Кандидат на досрочных выборах главы Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») по предварительным результатам набрал большинство голосов — 44%. За действующего и. о. мэра проголосовали 34 900 жителей столицы Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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После обработки 96,72% протоколов за Евгения Григорьева отдали голоса 44,09% избирателей. Виталий Обедин («Справедливая Россия») получил 39,87%. Савва Михайлов (КПРФ) набрал 11,29%.

«Спасибо всем, кто поддержал меня. Я чувствую ваше участие сердцем, это даёт силы идти вперед и добиваться результата. Я слышу каждый голос и гарантирую — так будет всегда. Приступаем к реализации намеченных планов», — сказал утром 29 марта избранный глава Якутска Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Якутии на прошедших выборах показала свою оппозиционность. Кандидаты не от «партии власти» все вместе смогли набрать больше голосов избирателей, чем единоросс. У оппозиции был шанс выиграть выборы, но она не воспользовалась им, считает политолог Андрей Данилов.