Хабаровск, , 07:12 — REGNUM В Хабаровском крае подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Почётное звание присвоили учителю истории и обществознания школы №38 Хабаровска Дмитрию Морозову. Ему вручили статуэтку «Большой Хрустальный пеликан» и премию в 100 тыс. рублей. Победитель поедет в Москву на Всероссийский этап конкурса, который пройдёт осенью.

В конкурсе принимали участие 93 педагога из 15 районов. В суперфинал вышли шесть участников — победители в каждой номинации. Последним этапом соревнований стала пресс-конференция «Вопрос учителю». Со всеми заданиями успешно справился Дмитрий Морозов.

12 лауреатов конкурса получили денежные премии в размере 25 тыс. рублей. Победителям в каждой номинации достались «Хрустальные пеликаны» и сертификаты на 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год.