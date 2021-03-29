Барнаул, , 07:01 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2672 человека, причём 36 из них добавили в сводку за выходные дни (27−28 марта 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 397 человек, +87 за выходные дни) и ОРВИ (26 821 человек, +206 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 286 (-12 за выходные дни), из них 92 (за выходные дни данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2269 детей (+26 за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (46 938 человек, +318 за выходные дни) новый вирус победили 41 946 человек (+276 за выходные дни).

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