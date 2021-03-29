Каир, , 06:59 — REGNUM Контейнеровоз Ever Given, полностью заблокировавший Суэцкий канал, удалось снять с мели. Об этом 29 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Отмечается, что пока неизвестно, когда будет возобновлено движение судов по каналу. Официального подтверждения данной информации от администрации Суэцкого канала на настоящий момент не поступало.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью более 220 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение и спровоцировав скопление морских судов с обеих входов в канал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что снять судно с мели в Суэцком канале мешает кусок скальной породы, в который контейнеровоз плотно упёрся носовой частью. Администрация Суэцкого канала приняла решение с 30 марта начать разгрузку контейнеровоза в случае, если попытки снять судно с мели будут безуспешны.

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