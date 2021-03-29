Пермь, , 06:57 — REGNUM В Пермском крае утром 29 марта закрыли ледовую переправу в Кунгурском районе, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

По данным ГУ МЧС по Прикамью, переправа, соединяющая поселок Ильича с поселком Троица на реке Сылва, не соответствует требованиям безопасности. С потеплением началось таяние снега и льда.

Как отметили в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, в Пермский край с 25 марта пришла метеорологическая весна.