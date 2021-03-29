Чита, , 06:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 29 марта 2021 года, на протяжении недели число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 варьировалась от 55 до 70 в сутки и составляет сейчас 40 996 человек, причём 168 из них обнаружили за выходные дни (27−28 марта 2021 года).

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Вместе с тем 39 406 пациентов (+155 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 796 человек (+2 пациента за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 63 (+11 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 25 (+4 человека за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от COVID-19 поставили уже более 50 тысяч забайкальцев (за выходные дни).

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