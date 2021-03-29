Москва, 29 марта, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Информацию об эпидемии половой инфекции в России, приводящей к простатиту и бесплодию, опроверг врач-уролог Александр Говоров 29 марта в комментарии РИА Новости.

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Говоров заверил, что никаких серьёзных научных данных, свидетельствующих об эпидемии половой инфекции в России на сегодняшний день нет. Информацию о вспышке в стране заболеваний, передающихся половым путём, врач-уролог назвал «ерундой».

Заявление об эпидемии половой инфекции в России, вызванной бактерией Mycoplasma genitalium, которая устойчива к антибиотикам, сделал врач Евгений Греков. Он является специалистом-урологом, а также ведущим реалити-шоу на одном из российских телеканалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач-уролог предупредил жителей России об эпидемии половой инфекции, чей возбудитель чрезвычайно устойчив к антибиотикам и может спровоцировать у заболевшего бесплодие и простатит.