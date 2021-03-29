Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM В отделе полиции №7 в Екатеринбурге совершено нападение на адвоката. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, об этом заявил пострадавший Фёдор Акчермышев. Также он опознал одного из нападавших. По его мнению, нападение было вызвано защитой им девушки из Дагестана, которую родственники хотели забрать.

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга свердловского управления СКР начал проверку по факту возможного нападения Выясняются все обстоятельства инцидента, заявил журналистам старший помощник руководителя управления Александр Шульга. А глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых считает, что пока однозначные выводы делать преждевременно.

«Сотрудники полиции отрабатывали информацию по сообщению о возможном похищении девушки. О том, что её похитили, официально заявили её родители», — сказал Горелых. И добавил, что правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц дадут по итогам разбирательства.