Москва, 29 марта, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал АО «Центральная пригородная пассажирская компания» во взыскании более 394 млн рублей с Минфина России и Минтруда РФ. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Арбитражный суд Москвы

В основе спора лежал контракт, подписанный АО и Министерством труда и социальной защиты РФ в марте 2017 года. Его стоимость была более 2,32 млрд рублей. В договоре речь шла об услугах по перевозке льготников железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Иск компания-перевозчик обосновала тем, что фактический объём оказанной услуги был больше, чем оговорено и оплачено контрактом.

Представитель одного из ответчиков заявил, что заключение госконтракта и его исполнение — это всего лишь один из элементов действий, направленный на «реализацию механизма возмещения потерь в доходах, участником которых являются перевозчик и Российская Федерация», а иск направлен «по своей сути на изменение неустановленным способом федерального закона о бюджете».

Судья не нашла оснований для удовлетворения иска. В решении уточнялось, что, по действующим правилам и условиям контракта, цена является фиксированной, а «оплата оказанных услуг по их фактической стоимости или возмещение АО «Центральная ППК» каких-либо потерь в доходах не предусмотрены».

Для справки: АО «Центральная пригородная пассажирская компания» работает в 11 регионах РФ и ежегодно перевозит более 500 млн пассажиров. До 2017 года долю в обществе имело ОАО «РЖД».