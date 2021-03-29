Красноярск, , 06:21 — REGNUM Тема «Цифровизация и новые технологии» станет одной из ключевых на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в краевом правительстве.

14−15 апреля участники форума обсудят новые задачи нацпроекта «Цифровая экономика РФ», лучшие российские практики создания систем искусственного интеллекта. Также на КЭФ затронут тему кибербезопасности, технологического преодоления постковидных барьеров в мировой экономике.

По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, в этом году регион должен разработать и принять стратегический документ о цифровой трансформации на ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум «Экономика и пандемия: российский взгляд» пройдёт с 12 по 16 апреля 2021 года.

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