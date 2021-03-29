Москва, , 06:20 — REGNUM Первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии был разработан и зарегистрирован ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что тест отличается высокой аналитической чувствительностью и позволяет выявить инфекцию в инкубационном и начальном периодах заболевания, а также при пониженном уровне инфицирования. Метод ПЦР-тестирования поможет избежать ложноположительных результатов в случаях микроскопического анализа крови при обработке и исследовании препаратов крови плохого качества, либо если у исследователя нет достаточной квалификации.

Уточняется, что чувствительность нового теста превосходит возможности всех известных методов диагностики, таких как световая микроскопия и экспресс-тестирование.

«Набор ЦНИИ эпидемиологии может быть использован для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также как дополнительный к микроскопии метод на эндемичных по малярии территориях», — добавляется в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух жителях Татарии, заболевших малярией во время отдыха в африканском Занзибаре. Один из них скончался после возвращения на родину.

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