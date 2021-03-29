Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM В арбитраж Камчатского края от налогового органа поступил банкротный иск к рыбоперерабатывающему заводу «Сокра». Исковое заявление к предприятию пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск Kad.arbitr.ru

Заявление от УФНС по Камчатскому краю к ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» поступило в суд 26 марта 2021 года. Сумма претензий — 459 263,27 рубля.

Отметим, в 2020 году Федеральное агентство по рыболовству в иске к ООО пыталось расторгнуть договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов от 04.09.2018 года за номером ДВ-М-1903, но в ноябре судья отказал в удовлетворении иска. Свой иск ведомство обосновало тем, что освоение квот в 2017 году при выделенных 15,603 тонн составило 0, как и в 2018 году — при выделенной квоте 5,606 тонн. Вердикт обжалуется в вышестоящей инстанции. Заседание пройдёт 27 апреля.

По данным ЕГРЮЛ, завод-переработчик учрежден в октябре 1997 года. Его уставный капитал — 636 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на 2020 год — почти 200 человек. Директор и владелец 51% доли — Андрей Обедин. Совладелец с 2019 года — Сергей Андреев. У компании есть собственный рыбодобывающий флот и своя торговая сеть.

Напомним, ранее банкротный иск получило старейшее рыболовное предприятие «Доброфлот» из Приморского края. До 26 марта 2021 года он был оставлен судом без движения из-за недочетов, в том числе в связи с тем, что не приложено «обоснование необходимости обращения» с банкротным иском. Дальнейшая судьба дела пока неизвестна. Предприятие-ответчик с претензиями истца не согласно.