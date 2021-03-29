Таллахасси, США, , 06:00 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошёл в национальном парке Эверглейдс, расположенном в американском штате Флорида. Об этом 29 марта сообщила администрация заповедника в Twitter.

По предварительным данным, неизвестный мужчина без видимых причин открыл стрельбу по посетителям и смотрителям парка Эверглейдс. После стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в стрельбе по людям. Отмечается, что задержанный является белым мужчиной 33-х лет. В настоящее время с подозреваемым работают полицейские, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в южной части Чикаго, жертвой которой стал один человек, ещё семеро получили ранения.

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