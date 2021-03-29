Якутск, 29 марта 2021, 05:53 — REGNUM На прошедших досрочных выборах мэра Якутска столица республики показала свою оппозиционность. Кандидаты не от «партии власти» все вместе смогли набрать больше голосов избирателей, чем единоросс. У оппозиции был шанс выиграть выборы, но она не воспользовалась им, считает политолог Андрей Данилов.
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«Во-первых, хочу сказать спасибо всем кандидатам за неплохую и интересную кампанию. Во-вторых, хочу отметить, что эти выборы были динамичны и скоротечны. Но не могу при этом не обратить внимание на усталость кандидатов к концу гонки. Последние дебаты от которых ожидали интересных моментов на деле показали в каком напряжении находятся кандидаты. Если пройтись коротко по итогам выборов, то административный ресурс сыграл на руку Фёдорову и его аватару Обедину — когда от противного люди голосовали за него. Но этот же ресурс вытянул победителя — Григорьева. Как оказалось это палка о двух концах при такой низкой явке.
Выборы состоялись. Конечно, стоит взять во внимание и национальный фактор, но его обсуждать надо отдельно и желательно подкрепить исследованиями. Партия власти может открыто заявлять, что выиграла в конкурентной борьбе, но неконкурентными методами. Ресурс и фактор отдельных политиков склонны слишком преувеличивать, как они сами, так и их сторонники, а стабильный результат признак мастерства, поэтому оппозиции стоит призадуматься — с кем объединятся и на кого ставить. Обедин и Фёдоров вполне могли бы праздновать сегодня в мэрии будучи в команде Михайлова. Амбиции, старые обиды и нежелание видеть перспективу не позволили оппозиции взять Якутск», — прокомментировал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске по итогам обработки 96,7% протоколов на досрочных выборах главы города лидировал исполняющий обязанности мэра Евгений Григорьев («Единая Россия»). Кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин набирал 39,87%, кандидат от КПРФ Савва Михайлов набрал 11,39%. Явка избирателей составила 41,44%.