Якутск, , 05:53 — REGNUM На прошедших досрочных выборах мэра Якутска столица республики показала свою оппозиционность. Кандидаты не от «партии власти» все вместе смогли набрать больше голосов избирателей, чем единоросс. У оппозиции был шанс выиграть выборы, но она не воспользовалась им, считает политолог Андрей Данилов.

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«Во-первых, хочу сказать спасибо всем кандидатам за неплохую и интересную кампанию. Во-вторых, хочу отметить, что эти выборы были динамичны и скоротечны. Но не могу при этом не обратить внимание на усталость кандидатов к концу гонки. Последние дебаты от которых ожидали интересных моментов на деле показали в каком напряжении находятся кандидаты. Если пройтись коротко по итогам выборов, то административный ресурс сыграл на руку Фёдорову и его аватару Обедину — когда от противного люди голосовали за него. Но этот же ресурс вытянул победителя — Григорьева. Как оказалось это палка о двух концах при такой низкой явке.

Якутск подтвердил свою оппозиционность как и многие столицы регионов и сама Москва. В итоге кандидаты не от ЕР в совокупности взяли больше, надо ли было объединятся в таком случае вопрос спорный. КПРФ в лице Михайлова стабильно набрала свой электорат, не предав его ожидания и идя до конца несмотря на попытки других кандидатов договориться и перетянуть на свою сторону. Это показывает, что у партии неплохие шансы на выборах в Госдуму, электоральная база имеется и прирастает новыми сторонниками среди молодёжи. ЛДПР фактически все силы бросила на южно якутское направление, где их кандидат Дорогань борется с местной ЕР, поэтому Рябченко практически не имел агитационных материалов, должных ресурсов и воли к победе, что привело к таким процентам. «Справедливая Россия» в лице руководителя местного отделения Тумусова усидела на двух стульях сразу, показала свою «псевдооппозиционность», выдвинув кандидата, у которого изначально не было шансов на победу, но при этом угодив и власти и либеральным меньшинствам. Но факт остаётся фактом, системная партия «Справедливая Россия» проиграла попутно обдурив избирателей, правительство и оппозицию. Думаю многих оттолкнуло от них то, что агитация была слишком нарочитой и навязчивой, эти машины с плакатами возле избиркомов, гигантский плакат с тремя головами. Ну и, конечно, стоит отдельно отметить персон, которые бросают тень на светлое слово «Родина». Прокопьев показал себя полностью кандидатом спойлером. Беспорядочные политические связи, как руководителя так и самого местного отделения этой карманной партии известны всем, они лишь обслуживают и предоставляют услуги «Единой России». В очередной раз подтвердив это жалобами, исками и снятием кандидатов.

Выборы состоялись. Конечно, стоит взять во внимание и национальный фактор, но его обсуждать надо отдельно и желательно подкрепить исследованиями. Партия власти может открыто заявлять, что выиграла в конкурентной борьбе, но неконкурентными методами. Ресурс и фактор отдельных политиков склонны слишком преувеличивать, как они сами, так и их сторонники, а стабильный результат признак мастерства, поэтому оппозиции стоит призадуматься — с кем объединятся и на кого ставить. Обедин и Фёдоров вполне могли бы праздновать сегодня в мэрии будучи в команде Михайлова. Амбиции, старые обиды и нежелание видеть перспективу не позволили оппозиции взять Якутск», — прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске по итогам обработки 96,7% протоколов на досрочных выборах главы города лидировал исполняющий обязанности мэра Евгений Григорьев («Единая Россия»). Кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин набирал 39,87%, кандидат от КПРФ Савва Михайлов набрал 11,39%. Явка избирателей составила 41,44%.