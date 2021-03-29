Абакан, , 05:45 — REGNUM За выходные (27−28 марта) в Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

27 марта стало известно, что от COVID-19 в республике скончались ещё два человека — 70-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, за весь период пандемии в регионе умерли 503 пациента с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 28 марта в Хакасии было выявлено 21 809 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 21 053 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии за сутки коронавирусом заразился 21 человек