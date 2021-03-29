Каир, , 05:27 — REGNUM Кусок скального массива может стать серьёзным препятствием для снятия с мели судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал. Об этом 29 марта сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным издания, носовая часть контейнеровоза плотно упёрлась в скальную породу, что существенно усложнило работы по углублению дна, а также усилия по буксировке застрявшего судна. Уточняется, что разгрузка судна может стать единственным возможным способом для снятия судна с мели.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 м, принадлежащий японской компании Shohei Kisen, заблокировал южную часть Суэцкого канала, полностью перекрыв проход для других судов. В настоящее время судно стоит поперёк канала, упираясь в его берега носовой и кормовой частью. Администрацией Суэцкого канала было предпринято несколько безуспешных попыток снять судно с мели с помощью буксиров, затем были начаты дноуглубительные работы.

В ходе работ по углублению дна земснарядом «Машхур» было удалено 27 тыс. кубометров песчаных пород на глубину в 18 м. Контейнеровоз удалось сдвинуть на четыре метра, запустить гребной винт и освободить судовой руль. Однако дальнейшие попытки вернуть судно в фарватер пока не удались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможной дате начала разгрузки контейнеровоза, заблокировавшего Суэцкий канал.

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