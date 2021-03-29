Прага, , 05:00 — REGNUM Несанкционированная акция протеста против карантинных мер, которая проводилась на реке, была пресечена полицией в столице Чехии, городе Праге. Об этом 29 марта сообщила журналистам официальный представитель правоохранительных органов Виолета Сиржиштова.

В протестной акции приняли участие около 200 человек. На семи прогулочных судах активисты предприняли попытку организовать на реке Влтава несанкционированную акцию против действующих ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Организаторы приурочили акцию к Дню учителя, который отмечается в стране 28 марта и выступали за отмену дистанционного обучения и возобновлению занятий в школах.

Полиция заблокировала суда с нарушителями, в течение двух часов полицейские проверяли документы у участников протестной акции. Указывается, что все протестующие были без защитных масок. К административной ответственности были привлечены около двух десятков человек.

Напомним, в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В стране введён комендантский час, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественная жизнь ограничена до минимума. При этом в крупных городах Чехии постоянно проходят протестные акции, но водный транспорт был задействован митингующими впервые.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотруднике полиции, получившем ранение в Праге в ходе акции протеста против карантинных ограничений, действующих из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии.

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