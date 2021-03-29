Владивосток, , 04:59 — REGNUM В Приморье в 2021 году на развитие сельских территорий выделят более 12 млн рублей — субсидии по госпрограмме направят на улучшение жилищных условий агропромышленников и благоустройство населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Популярна у селян программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём». В 2020 году получателями социальных выплат стали 19 семей.

В этом году на улучшение жилищных условий выделят 6,5 млн рублей и 6 млн — на благоустройство сёл, а это значит, что ещё три семьи смогут купить или построить своё жильё.

При этом получатели субсидий должны постоянно жить на селе, работать в агропромышленном комплексе или социальной сфере и быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Кроме того, можно получить льготный кредит до 5 млн рублей в рамках программы «Сельская ипотека». В 2020 году этой возможностью воспользовались почти 360 сельчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам 2020 года общий объём финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» составил около 2 млрд рублей. В текущем году на развитие села планируется привлечь такую же сумму.