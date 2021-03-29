Минск, , 04:43 — REGNUM Как минимум 82 человека были эвакуированы, один госпитализирован из-за выделения паров хлора на территории спортивно-оздоровительного комплекса в столице Белоруссии городе Минске. Об этом 29 марта сообщает МЧС страны.

По предварительным данным, выделение опасного для здоровья людей химического вещества произошло из-за ошибки персонала спорткомплекса. Во время работ по обслуживанию дозирующей станции в помещении водоподготовки коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в ёмкость с хлором. В результате началась химическая реакция с выделением паров хлора.

Отмечается, что концентрация хлора в помещении, где произошло ЧП, превышала предельно допустимую в 35 раз. До прибытия спасателей МЧС с территории спорткомплекса были эвакуированы 70 посетителей и 12 человек из числа персонала. Прибывшие на место происшествия медики из бригады скорой помощи осмотрели всех эвакуированных. В результате осмотра один работник комплекса был госпитализирован с признаками отравления парами хлора.

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