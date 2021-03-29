Москва, 29 марта, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Назвав президента России Владимира Путина «убийцей», 1000 американских семей, правящих страной, фактически объявили России войну на уничтожение, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Я не могу отменить в своем сознании схему, согласно которой, какая-нибудь тысяча семей прекрасно правит Америкой и разруливает туда-сюда вопросы вне зависимости от того, кто президент. В американской политической культуре слово «убийца» имеет абсолютно специальный смысл. Поэтому мы можем сколько угодно по этому поводу справедливо иронизировать — да, Байден находится в таком состоянии, ну и что? Это еще хуже», — заявил Кургинян.

По его словам, зачем-то приволокли в президентское кресло престарелого мужчину в очень плохом физическом состоянии, и всем, кто его туда поставил, он бесконечно обязан, потому что знает, кто его сюда «приволок». Поскольку он им обязан, ему придется выполнять все, что ему скажут, иначе ему припомнят все его «шалости» на Украине и не только.

«За его спиной стоит вице-президент, и уже призвано называть это все «президентством Байдена-Харрис», за спиной Харрис стоит Обама с компанией, и все это срежиссированно произносит слово «убийца», которое на американском политическом языке развязывает руки. Это стратегическое слово, развязывающее руки для любых действий [в отношение президента России], позволяющее подписать бумагу «прямая и явная угроза», добавить к этому слово «экзистенциальная». Он говорил: «м-м-м, да», а не «м-м-м, нет», Пелоси это подтверждала, чтобы жизнь медом не казалась», — продолжил эксперт.

По его словам, назвав президента Путина «убийцей», США продемонстрировали самый экстремальный из возможных вариантов неблагополучия в двусторонних отношениях с Россией. По его словам, 1000 американских семей назначила главного врага «Рима». И на этот вызов Россия должна внутри отвечать мобилизацией и перестройкой экономико-политической системы таким образом, чтобы подвести черту под эпохой вхождения в Запад.

«Фраза об убийце адресована не отдельному политику, она адресована нации, и нация должна понять, что по отношению к ней легионы скрыто уже начинают маршировать. И то, что сейчас готовится на наших границах, и мы не можем не видеть, есть подготовка к промежуточной войне», — продолжил политолог.