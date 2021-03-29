Владивосток, , 04:32 — REGNUM В ближайшие дни вакантное место одного из вице-губернаторов может занять экс-руководитель Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов, пишут местные телеграм-каналы.

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Предполагается, что бывший гендиректор морского порта заменит ушедшего в феврале 2021 года по собственному желанию в отставку Александра Костенко.

В круг обязанностей Костенко входили вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, ветеринарии.

Заирбек Юсупов ушёл с должности из-за внутреннего конфликта на предприятии, который был сглажен при участии губернатора Олега Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля правительство Приморского края покинул известный, опытный политик, переживший нескольких губернаторов, Александр Костенко.