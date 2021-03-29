Джакарта, , 04:30 — REGNUM Как минимум 20 человек пострадали в результате взрыва с последующим крупномасштабным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в индонезийской провинции Западная Ява. Об этом 29 марта сообщает агентство Antara.

Предприятие расположено в населённом пункте Балонган, в настоящее время оттуда в целях безопасности эвакуировано около тысячи местных жителей. По предварительной информации, пятеро пострадавших получили сильные ожоги, ещё у 15 лёгкие травмы. Все пострадавшие — из числа жителей районов, прилегающих к НПЗ. Пострадавшие госпитализированы.

По данным государственной компании компании Pertamina, к которой относится НПЗ, на территории предприятия около 00:45 по местному времени (20:45 мск) произошёл взрыв, после чего началось возгорание резервуара. Причина взрыва не установлена, по версии газеты Respublika, взрыв мог быть вызван ударом молнии, так как в момент инцидента в районе НПЗ был сильный ливень с грозой.

В настоящее время на территорию НПЗ прибыли более сотни пожарных машин, остановить распространение пламени пока не удаётся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предварительной причине пожара на НПЗ в провинции Западная Ява.

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