Москва, 29 марта, 2021, 04:21 — ИА Регнум. США связывают Турцию и обнаглевшую Японию для выстраивания контрбаланса в Тихом океане против России и Китая, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение

«Братская Япония, которая все время говорила, что ей бы только получить [мирный] договор и она будет с нами друзьями, уже говорит про Навального. Никогда японские политики не могли себе позволить адресации к какой-нибудь внутренней политике другой страны, это не американцы и не европейцы… Это чуть ли не в первый раз в истории я слышу, как Страна восходящего Солнца говорит о том, какие политике ей нужны в России. И для меня только вопрос, через сколько лет эта замечательная страна получит ядерное оружие», — заявил Кургинян.

По его словам, вопрос навряд ли задержится надолго, а вместе с тем начнется формирование японского блока для глубокого противостояния с Китаем, который, в свою очередь, создаст свой блок даже с Вьетнамом, как это ни странно.

«Мне-то кажется, что американцы готовят некий контрбаланс в этой зоне. Но это пока что достаточно призрачно. Это первая константа. Вторая константа — это совершенно иной тип отношений между Японией и Турцией. Никогда мы ничего подобного не видели. Всегда были закрытые договоренности в сфере инвестиций и строительства, и так, чтобы крупно это разворачивалось — это впервые», — добавил политолог.

По его словам, возникает японский центр сил как контрбаланс со стороны Тихого океана, к которому США также подключат Индию. А она нужна им как стратегический контрбаланс против контрдержавы номер один — Китая.