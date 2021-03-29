Лас-Вегас, США, , 04:20 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье назвал предполагаемую дату поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом 29 марта он написал в Twitter.

«10 июля», — написал Порье.

Напомним, в сентябре 2014 года состоялся первый поединок Порье и Макгрегор, в котором ирландец нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

На счету 32-летнего Порье 34 боя — 27 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся. У 32-летнего Макгрегора — 22 победы и пять поражений.

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