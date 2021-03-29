Лондон, , 04:15 — REGNUM Второй этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, начнётся с 29 марта в Великобритании. Об этом 28 марта сообщил ряд британских СМИ.

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Начиная с 29 марта родственникам будет позволено встречаться на улице группами до шести человек. По мнению властей Соединённого Королевства, такая мера позволит жителям страны чаще видеться, с учётом предстоящего католического праздника Пасхи, которая в текущем году будет отмечаться 4 апреля. Также разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, откроются спортивные площадки различной направленности.

Кроме того, завершается действие указа, ограничивающего пребывание жителей Великобритании вне дома без особых на то причин. При этом британцам рекомендовано по возможности работать в удалённом режиме.

Решение об ослаблении режима ограничений власти Великобритании приняли на фоне эффективности кампании по массовой вакцинации граждан. Начиная с декабря прошлого года в стране уже привито от COVID-19 45% граждан или более 30 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Великобритании было выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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