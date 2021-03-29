Москва, , 04:10 — REGNUM Никакой нормализации отношений между Россией и США при президенте Джо Байдене не будет, но будет разогрев Ближнего Востока для последующего его переформатирования против России и с участием Турции, заявил заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вижу я колоссальный переброс боевиков в Ливию, снабжение этих боевиков тяжелым оружием. Я вижу этот знак волка на улицах Стамбула, уже прямо как государственный знак. Это было запрещено. Я вижу, что вся эта армия ливийская состоит из ИГИЛа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и из Аль-Каеды напрямую (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что еще опаснее. Что пока что она готовится к тому, чтобы захватить часть Африки и двинуться на Египет. Если она победит египетскую часть ливийцев… то вот этот клин пойдет с юга, а с севера пойдет сама Турция, это замкнется на государство под названием Изариль», — заявил Кургинян.

По его словам, это чревато локальным ядерным конфликтом, поэтому все заявления о том, что современный Израиль процветает и ничего ему на этом Ближнем Востоке не угрожает, является крайне странным умозаключением, которое по-прежнему царит в умах многих политиков этой страны.