Даллас, США, , 03:57 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Флориды» дубль оформил форвард Джонатан Юбердо. Ещё по шайбе забросили Энтони Дюклер, реализовавший буллит, и Оуэн Типпетт.

В составе «Далласа» точным броском отметился нападающий Джейсон Робертсон.

В настоящее время «Флорида» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 48 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте с 31 очками.

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