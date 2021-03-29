Южно-Сахалинск, , 03:53 — REGNUM Директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

По версии следствия, директор департамента знял, что электроводонагреватели в общежитии университета установлены с нарушениями. Также ему было известно, что в здании электропроводка не отвечает требованиям, регламентирующим её безопасное использование. Но никаких мер для устранения нарушений он не принял. В результате чего током убило 18-ти и 19-ти летних студентов.

Остальных студентов, проживающих в общежитии, расселили.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 марта тела двух учащихся одного из вузов без признаков жизни были найдены в одной из секций общежития учебного заведения, которое расположено по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске. Отмечается, что, согласно предварительным данным, причиной их смерти могла явиться электротравма.