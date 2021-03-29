Петропавловск-Камчатский, , 03:52 — REGNUM Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, погиб на Корякском вулкане в Камчатском крае. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, альпинист совершал восхождение на вулкан в составе группы из трёх человек. Из-за ухудшения погодных условий альпинисты потеряли ориентацию. Двое мужчин из группы спустились с вулкана, а третий потерял спецприспособление и не мог следовать за ними, он запросил о помощи экстренные службы.

На поиски альпиниста была направлена группа спасателей, которые подъехали к Корякскому вулкану ночью 27 марта, а 28 марта стали совершать восхождение. Спасатели дошли до места, откуда альпинист запрашивал помощь, но не обнаружили его на месте. Тело погибшего мужчины было найдено спасателями после спуска с вулкана, в ущелье, куда, вероятнее всего, он сорвался.

Уточняется, что погибший альпинист был жителем Петропавловска-Камчатского.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели в горах в Мурманской области сноубордиста из Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Сноубордист из Санкт-Петербурга погиб в Хибинах