Москва, , 03:48 — REGNUM Сборную России по фигурному катанию встретили в московском аэропорту Шереметьево несколько десятков болельщиков. Об этом 29 марта сообщает ТАСС.

Самолёт приземлился в Москве в 2:51 мск. Российских фигуристов встретили болельщики, исполняя гимн России.

«Я не ожидала увидеть столько болельщиков. Цветы, флаги — очень приятно. И очень приятно было слышать наш гимн», — сказала Елизавета Туктамышева.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию проходил в Стокгольме. На нём из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) были запрещены российские флаг и гимн.

Российские фигуристы выиграли общий зачёт, взяв шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

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