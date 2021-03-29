Москва, 29 марта 2021, 03:48 — REGNUM Закупку у единственного поставщика стоимостью свыше 2 млрд рублей провело МВД России. На эту сумму была закуплена партия патрульных автомобилей УАЗ-3163−015−51, передаёт ИА REGNUM.
Цена контракта, заключенного 22 марта 2021 года, составляет 2 142 778 219,2 рубля, из которых на НДС приходится 357 129 703,2 рубля. Поставщиком выступает ООО «Ульяновский автомобильный завод».
Для справки: автозавод учрежден в Ульяновске в феврале 2016 года. Его уставный капитал превышает 4,1 млрд рублей. Компания принадлежит ПАО «Соллерс». Директор с 2019 года — Адиль Шамиль Оглы Ширинов. ООО является производителем автомобилей.
По условиям государственного контракта, общество должно до 31 октября 2021 года поставить в МВД РФ партию автомобилей, которые произведены в этом же году. Общее количество партии составляет 1530 единиц.