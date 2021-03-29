Москва, 29 марта, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Закупку у единственного поставщика стоимостью свыше 2 млрд рублей провело МВД России. На эту сумму была закуплена партия патрульных автомобилей УАЗ-3163−015−51, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Цена контракта, заключенного 22 марта 2021 года, составляет 2 142 778 219,2 рубля, из которых на НДС приходится 357 129 703,2 рубля. Поставщиком выступает ООО «Ульяновский автомобильный завод».

По условиям государственного контракта, общество должно до 31 октября 2021 года поставить в МВД РФ партию автомобилей, которые произведены в этом же году. Общее количество в партии составляет 1530 единиц.