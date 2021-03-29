Бостон, США, , 03:39 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмьери на 17-й минуте первого периода.

В настоящее время «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Бостон» идёт на четвёртом месте с 39 очками.

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