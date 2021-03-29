Москва, 29 марта 2021, 03:38 — REGNUM Часть элиты Запада, которая ориентируется на Древний Рим, уже заявляет о необходимости отказа от Слова в пользу волчьего воя на Луну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отреагировал на выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну лидеры России, Китая и США должны собраться вместе и начать выт на Луну, чтобы выявить победителя в этом соревновании.
По его словам, эти представители элиты предлагают вместо Слова медитировать на полную Луну, завывая на нее по-волчьи, поэтому сказанное выше Жириновским вовсе не лишено смысла, как это кому-то могло бы показаться.
По его словам, всю историю человечества волки были символом мирового хаоса, который должен атаковать солнечную цивилизацию со стороны лунной. С этим и связано то, что сторонники «медитации на полную Луну» воют именно на Луну.
Он также добавил, что западная цивилизация тянет свои корни от Рима и хочет быть новым Римом, то волчья основа внутри этой цивилизации имеет достаточно серьезную перспективу в будущем.
Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский предложил Байдену, Путину и Си совместно выть на Луну