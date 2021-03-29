Москва, , 03:38 — REGNUM Часть элиты Запада, которая ориентируется на Древний Рим, уже заявляет о необходимости отказа от Слова в пользу волчьего воя на Луну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отреагировал на выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну лидеры России, Китая и США должны собраться вместе и начать выт на Луну, чтобы выявить победителя в этом соревновании.

«То, что говорил Владимир Вольфович, это называется «Full Moon Meditation» (англ. «медитация на полную Луну»). Это есть огромные группы, которые говорят, что Логос исчерпан, Слово — это тоже тоталитарная вещь, и вообще, все ужасы на планете Земля появились после возникновения Слова и человека. Логоцентризм они обвиняют в этом определенные представители западной элиты», — заявил Кургинян.

По его словам, эти представители элиты предлагают вместо Слова медитировать на полную Луну, завывая на нее по-волчьи, поэтому сказанное выше Жириновским вовсе не лишено смысла, как это кому-то могло бы показаться.

«Если кому-то кажется, что это жест вне мирового контекста, эти люди ошибаются. Владимир Вольфович очень хорошо о нем информирован, и этот образ волка — достаточно глубокая вещь», — отметил политолог.

По его словам, всю историю человечества волки были символом мирового хаоса, который должен атаковать солнечную цивилизацию со стороны лунной. С этим и связано то, что сторонники «медитации на полную Луну» воют именно на Луну.

«Они потому и воют на Луну, что дальше они становятся оборотнями. Было такое движение «Вервольф», которое тоже прославляло этих волков. Там были очень серьезные обряды… Вообще, здесь нельзя избежать адресации к Риму, к волчице, которая вскормила Ромула и Рема, к волчьему тотему в самом Риме и памятнику Кибеле и черному камню, который ввезли из Трои в Рим», — добавил Кургинян.

Он также добавил, что западная цивилизация тянет свои корни от Рима и хочет быть новым Римом, то волчья основа внутри этой цивилизации имеет достаточно серьезную перспективу в будущем.

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