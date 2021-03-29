Москва, 29 марта, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск, ответчиком по которому является МЧС России. Истец — исполнитель по ряду госконтрактов, в том числе на разработку проектно-сметной документации по разным объектам министерства. Претензии ООО «НПФ «Энергоальянс» пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Исковое заявление «Энергоальянса» из Санкт-Петербурга поступило в суд 26 марта 2021 года. Сумма требований — 40 млн рублей. Детали дела пока неизвестны.

Компания «Энергоальянс» была создана в декабре 2007 года для работы в сфере инженерных изысканий и проектирования. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Руслан Канзафаров, владелец — Эльвира Канзафарова. С сентября 2020 года компания находится на первом этапе в процедуре несостоятельности — под наблюдением.

ООО «НПФ «Энергоальянс» было исполнителем по 11 госконтрактам на общую сумму более 163 млн рублей, из которых три были заключены с МЧС. Один из них на сумму 40 млн рублей подписан в 2018 году. По условиям договора, компания должна была разработать проектно-сметную документацию для реконструкции многофункционального жилищно-бытового комплекса академии ГПС МЧС России на улице Бориса Галушкина в Москве.