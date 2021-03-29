Сент-Луис, США, , 03:31 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Сент-Луиса» российский форвард Владимир Тарасенко забил гол и отдал результативную передачу, после которой отлился Райан О’Райлли.

У «Анахайма» шайбы забросили защитники Адам Хенрик и Джош Мэнсон и нападающий Кэм Фаулер.

В настоящее время «Анахайм» занимает восьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте с 38 очками.

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