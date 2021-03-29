Москва, 29 марта 2021, 03:15 — REGNUM Джо Байден, Владимир Путин и Си Цзиньпин должны сразиться в конкурентном вое на Луну по-волчьи, чтобы определить победителя в Третьей мировой войне, заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Затем он очень убедительно и со знанием дела, закрыв глаза начал выть, имитируя волчий вой на Луну. По его словам, чей вой будет громче, тот и победит в Третьей мировой войне. При этом, лидеры США, Китай и России должны осуществлять «конкурентный волчий вой» из Белого Дома, площади Тяньаньмэнь и Кремля соответственно, уверен Жириновский.