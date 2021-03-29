Джакарта, , 03:11 — REGNUM Возможной причиной взрыва с последующим крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в индонезийской провинции Западная Ява мог стать удар молнии. Об этом 29 марта сообщило местное издание Republika.

ЧП произошло на предприятии, расположенном в населенном пункте Балонган и принадлежащем государственной компании Pertamina. По данным издания, незадолго до взрыва в районе НПЗ наблюдался сильный ливень с грозой. Возможной причиной ЧП могла стать молния, ударившая в один из важных объектов на территории предприятия.

Власти Индонезии проводят срочную эвакуацию жителей из районов, прилегающих к НПЗ. В настоящее время борьба с пожаром на заводе продолжается, На месте ЧП работают более сотни пожарных машин, однако площадь горения продолжает расти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате взрыва с последующим пожаром на НПЗ в Индонезии.

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