Пенза, , 03:06 — REGNUM Арбитраж Пензенской области получил банкротный иск, адресованный ОАО «Племенной завод «Еланский». Претензии налогового органа пока судом не приняты к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск Kad.arbitr.ru

Иск к племенному заводу был подан ФНС России 26 марта 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 5 197 274,05 рубля. Прочие детали пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена путем преобразования одноимённого ФГУП в январе 2006 года. Уставный капитал — более 80 млн рублей. Среднесписочная численность работников на 2020 год — порядка 40 человек. Гендиректор с ноября 2020 года — Анатолий Климович.

По открытым данным, предприятие выступало поставщиком по трём муниципальным контрактам с комбинатом детского питания на общую сумму 5,2 млн рублей.