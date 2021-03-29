Джакарта, , 02:59 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва на крупном нефтеперерабатывающем предприятии (НПЗ) в индонезийской провинции Западная Ява. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба владельца НПЗ, государственной нефтегазовой компании Pertamina.

Отмечается, что четверо пострадавших находились в момент взрыва рядом с предприятием. Это местные жители, они были госпитализированы в отделение интенсивной терапии с ожогами. Об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотни пожарных, подъездная дорога к НПЗ перекрыта, идёт эвакуация жителей из районов, расположенных рядом с предприятием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве и пожаре на НПЗ в населенном пункте Балонган.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощный взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии