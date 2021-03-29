Пекин, , 02:51 — REGNUM Бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского Собрания народных представителей (ВСНП) провинции Цзянси Ши Вэньцин, был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

По данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Ши был признан виновным в серьезном нарушении политической дисциплины, растрате государственных средств на личные расходы и принятии дорогостоящих подарков и денег.

Было также установлено, что он злоупотреблял своей властью, добиваясь выгод для других в деловых операциях, финансировании и займах, а также при рассмотрении уголовных дел, получая взамен огромные суммы денег и имущества.

В соответствии с законами и уставом партии, высший партийных орган по борьбе с взяточничеством принял решение исключить его из Партии, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело в судебные органы.