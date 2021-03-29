Каир, , 02:47 — REGNUM Застрявший на мели в Суэцком канале контейнеровоз могут начать разгружать уже 30 марта, в случае, если попытки сдвинуть его окажутся бесплодными. Об этом 29 марта сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Мамиш отметил, что попытки снять судно с мели с помощью буксиров будут продолжаться до последнего, но в случае неудачи разгрузка контейнеровоза начнётся 30 марта. Для этого к застрявшему судну потребуется подогнать множество плавучих средств и перегрузить контейнеры на них.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, владельцем которого является японская компания Shohei Kisen, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перегородив русло и заблокировав движение. Для снятия судна с мели были проведены работы по углублению дна, в ночь на 28 марта была предпринята безуспешная попытка развернуть судно с помощью буксиров во время прилива. К настоящему моменту экипажу судна удалось запустить гребной винт и привести в движение судовой руль.

Из-за застрявшего контейнеровоза возле входов в Суэцкий канал образовался затор из более, чем 300 судов, ожидающих освобождения прохода. По данным агентства Bloomberg, потери мировой экономики из-за блокировки канала составляют около десяти миллиардов долларов ежедневно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сисиорганизовать частичную разгрузку застрявшего в Суэцком канале судна.

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