Пекин, , 02:45 — REGNUM Власти китайской столицы города Пекина отчитались о вакцинации 8,7 млн человек от COVID-19, из которых 5,28 млн получили две инъекции, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Власти города сообщили, что по состоянию на полдень 28 марта было введено в общей сложности 13,98 млн доз отечественных вакцин COVID-19. По данным правительства, по состоянию 25 марта в мегаполисе с населением более 20 млн человек также были вакцинированы 366 тыс. жителей в возрасте старше 60 лет.

Пекин начал вакцинировать желающих привиться пожилых жителей, находящихся в хорошем состоянии здоровья.

Иностранные граждане в городе также могут подать заявку на получение китайских инактивированных вакцин против SARS-CoV-2, сообщило муниципальное управление иностранных дел. Чиновники заявили, что город способен вводить 300 тыс. доз в день.