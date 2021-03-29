Пекин, , 02:39 — REGNUM Более 97% китайских родителей согласились с тем, что чрезмерное воспитание детей является обычным явлением, и 88,6% из них признали, что они сделали слишком много для своих детей, показал опрос, опубликованный газетой China Youth Daily.

Согласно опросу, проведенному среди более чем 1500 китайских родителей, они в большинстве своем склонны активно вмешиваться в повседневную жизнь своих детей. Около 70% опрошенных заявили, что чрезмерная родительская забота заставляет их детей больше полагаться на них, прививая патернализм.

Что касается причин, лежащих в основе такого воспитания, то опрос показал, что 60% родителей хотят, чтобы их дети превзошли других детей, в то время как более половины предпочитают «парить» над своими детьми как вертолеты, чтобы обеспечить лучшее детство, чем было у них.