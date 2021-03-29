Харбин, Китай, , 02:35 — REGNUM Аэропорт города Мохэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян на границе с Россией, будет закрыт для расширения с 1 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Проект расширения, который продлится до 15 марта 2022 года, направлен на удовлетворение растущего туристического спроса.

Мохэ, считающийся самым холодным местом в Китае, стал местом притяжения туризма благодаря своей впечатляющей природной среде, которая включает в себя обширные леса, снежные зимы, северное сияние и «полярные дни», когда солнце, кажется, никогда не заходит, утверждает издание.

Аэропорт Мохэ, который является самым северным в стране, начал свою работу в 2008 году. В прошлом году пассажиропоток достиг 64 089 человек. Однако существующая 2200-метровая взлетно-посадочная полоса аэропорта не может удовлетворить потребности больших пассажирских самолетов.

Согласно проекту расширения, модернизированный аэропорт сможет обслуживать 5596 самолетов или 470 тыс. пассажиров в год, а также обрабатывать 731 тонну грузов, что, как ожидается, удовлетворит спрос на развитие туризма в городе к 2030 году.