Лхаса, Китай, , 02:30 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая будет идти в ногу с другими частями страны в деле строительства умеренно процветающего во всех отношениях общества на новом пути социалистической модернизации, заявил председатель регионального правительства Цижала, передает агентство Синьхуа.

Цижала сделал свои замечания 27 марта в телевизионной речи, посвященной 62-й годовщине демократических реформ Тибета. 28 марта 1959 года Коммунистическая партия Китая возглавила народ в Тибете на пути к демократическим реформам, которые отменили феодальное крепостничество при теократии.

В прошлом демократическая реформа освободила 1 миллион крепостных в Тибете, ознаменовав исторический скачок в социальной системе. Сейчас, благодаря усилиям по борьбе с бедностью, 3,5 млн жителей региона вступают в умеренно благополучную жизнь. Это исторический скачок в их образе жизни, сказал региональный председатель.

«Сегодня фундамент нашего развития прочнее, чем когда-либо, возможности развития лучше, чем когда-либо, а импульс развития сильнее, чем когда-либо», — сказал он.

В Тибете теперь курсирует железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт. Водоснабжение, электросети и интернет вошли в деревни и домашние хозяйства, сказал Цижала, добавив, что это очень контрастирует со старыми временами.