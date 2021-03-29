Лхаса, Китай, 29 марта 2021, 02:30 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая будет идти в ногу с другими частями страны в деле строительства умеренно процветающего во всех отношениях общества на новом пути социалистической модернизации, заявил председатель регионального правительства Цижала, передает агентство Синьхуа.
Цижала сделал свои замечания 27 марта в телевизионной речи, посвященной 62-й годовщине демократических реформ Тибета. 28 марта 1959 года Коммунистическая партия Китая возглавила народ в Тибете на пути к демократическим реформам, которые отменили феодальное крепостничество при теократии.
В прошлом демократическая реформа освободила 1 миллион крепостных в Тибете, ознаменовав исторический скачок в социальной системе. Сейчас, благодаря усилиям по борьбе с бедностью, 3,5 млн жителей региона вступают в умеренно благополучную жизнь. Это исторический скачок в их образе жизни, сказал региональный председатель.
В Тибете теперь курсирует железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт. Водоснабжение, электросети и интернет вошли в деревни и домашние хозяйства, сказал Цижала, добавив, что это очень контрастирует со старыми временами.